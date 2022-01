castelrosso

Il volatile era all'interno di una busta.

E' stato trovato in via Poasso a Castelrosso, frazione di Chivasso, un pollo morto. Il volatile era all'interno di una busta.

Pollo morto trovato a ciglio strada

Quest'oggi, domenica 23 gennaio 2021, in via Poasso a Castelrosso, frazione di Chivasso, è stato trovato un pollo morto in una busta di plastica. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo il cimitero, prima del ponte sul Canale Cavour.

La paura

Immediato è scattato l'allarme perché, in un periodo come quello che stiamo vivendo dove si parla non solo di influenza suina ma anche di aviaria, la paura è che vi sia una moria di polli e che questi vengano buttati nelle strade.