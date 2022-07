Professore delle medie di Chivasso muore a 36 anni

La notizia si sta diffondendo in città in queste ore (ore 22 di oggi, venerdì 29 luglio 2022) dove Antonio Buonocore ha insegnato sino allo scorso mese nella scuola media Demetrio Cosola di Chivasso.

Professore delle medie di Chivasso morto a 36 anni

Una tragica notizia quella che i chivassesi stanno apprendendo in queste ore: è morto, a soli 36 anni, colpito da un infarto Antonio Buonocore.

Antonio aveva insegnato per tutto l'anno scolastico 2021/2022 educazione musicale presso le scuole medie Demetrio Cosola di Chivasso. Qui era riuscito a farsi apprezzare dai colleghi e dagli studenti. Amava la musica e adorava suonare il piano, profondamente legato alla Campania dove vivevano tutti i suoi familiari. Terminato l'anno scolastico Buonocore era ritornato a Pagani (in provincia di Salerno) paese dove viveva con la moglie mentre a Torre Annunziata risiedono molti dei suoi familiari che oggi piangono per questa morte improvvisa e senza significato.

I funerali

La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Domenico di Guzman a Pagani, mentre i funerali si svolgeranno alle 10,30 di domani, sabato 30 luglio 2022, nella Basilica di Sant'Alfonso a Pagani.