Profumi contraffatti al mercato di Chivasso

Sono 200 le confezioni, fra prodotti contraffatti e tester, non vendibili, che invece la Guardia di Finanza ha trovato su una bancarella del mercato di Chivasso.

Le marche sono una ventina, fra le quali Montale, Paco Rabanne, Gucci, D&G, Armani. Il valore della merce è di circa 10 mila euro.

Denunciato

Il titolare, un cittadino rumeno che ha il posto fisso in via Torino nei pressi di piazza della Repubblica, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea per ricettazione, contraffazione e frode in commercio.

L'attività della Guardia di Finanza di Chivasso era partita da qualche settimana con appostamenti e servizi di osservazione.

L'attività di indagine

La Compagnia della Guardia di Finanza di Chivasso è quotidianamente impegnata nel contrasto di questa tipologia di reato che, oltre a violare norme di diritti per prodotti con marchio depositato, è pericoloso per il tipo di sostanze contenute nei profumi contraffatti, potenzialmente pericolose per la salute delle persone.