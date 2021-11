Quattro morti in Casa di Riposo, il sindaco: "Non sono legati al Covid19"

Quattro morti in Casa di Riposo Residenza Calligaris di Fontanetto Po, il sindaco Riccardo Vallino spiega: "Non sono legati al Covid19".

Una situazione difficile quella che in queste settimane si sta vivendo alla Casa di Riposo Residenza Calligaris di Fontanetto Po. All'interno della struttura è scoppiato un focolaio Covid19. Positivi anziani ma anche operatori.

Il primo cittadino Riccardo Vallino spiega:

Tra venerdì e sabato sono risultati negativi al tampone di controllo 4 ospiti ed anche 7 operatori che potranno così ritornare al lavoro. Vi sono però 2 ospiti ricoverati in ospedale e 2 ricoverati in una struttura di degenza per positivi.

Purtroppo in settimana ci sono stati 3 decessi e poco fa un altro, tutti presso la struttura. Ho sentito i familiari e le autorità sanitarie, mi hanno riferito che questi eventi non sono occorsi per sintomi del virus. Siamo vicini ai familiari, a loro mando un forte abbraccio.