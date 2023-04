«Se non possiamo più parcheggiare le nostre auto lungo le strade della frazione, vorrà dire che il sindaco Claudio Castello (che per inciso abita proprio qui a Betlemme) dovrà realizzare delle aree di sosta in grado di ospitare tutte le auto dei residenti e degli eventuali visitatori. Altrimenti, andremo a parcheggiare accanto a lui nel cortile di Palazzo Santa Chiara. Tanto pare che lì sanzioni non se ne possano fare...».

Raffica di multe per divieto di sosta

Mancano pochi minuti a mezzogiorno di venerdì 24 marzo quando in redazione iniziano ad arrivare segnalazioni ed immagini relative alla raffica di verbali per divieto di sosta elevate dagli agenti della Polizia Locale di Chivasso.

Tra via 3 Marzo 1966 e via Chiabotti sono poche le vetture che non hanno trovato sul parabrezza lo scontrino della multa, un giro di vite che da quanto trapela dagli uffici di via Siccardi sarebbe legato a un «esposto» presentato a Palazzo Santa Chiara.

In frazione Betlemme non esistono aree di sosta

«Sappiamo perfettamente chi c’è dietro - tuonano dalla frazione - personaggi che fino a pochi anni fa avevano legami strettissimi con l’amministrazione e che ora forse vogliono togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Ma più che con loro, noi ce la prendiamo con il sindaco e con l’intera maggioranza: ma hanno idea di come sono le strade delle frazioni? Oggi è successo a Betlemme, domani potrebbe accadere a Montegiove, Pratoregio, Boschetto o Pogliani: le uniche realtà con parcheggi degni di tale nome sono Torassi, Castelrosso e in parte Mosche, ma anche qui siamo certi che i vigili potrebbero trovare auto in divieto.

A Castello, che alle ultime amministrative abbiamo votato convinti che avrebbe fatto qualcosa per la sua Betlemme, chiediamo: “Caro sindaco, dove possiamo parcheggiare?”. L’alternativa noi ce l’abbiamo: tutti a Palazzo Santa Chiara, a costo di tornare a casa a piedi».