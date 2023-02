Ragazzini fumano spinelli al parco giochi. Questo è ciò che una mamma ha visto e denunciato a Torrazza Piemonte.

Donato un gioco al parco

E’ triste vedere come i ragazzini, alcuni almeno, non abbiano rispetto per ciò che è della comunità. E a maggior ragione per un dono che una famiglia ha fatto al paese in ricordo di un proprio caro. Solo il giorno prima dell’accaduto, dunque domenica 19 febbraio, nel parco giochi di via Roma a Torrazza Piemonte c’erano decine di persone per ricordare Pinuccia Crapanzano, la giovane mamma vinta dal Covid19 nella primavera del 2020. La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto nei suoi cari e nella sua comunità, persone che hanno scelto di ricordarla donando un gioco all’area per bambini. Un gioco che, però, alcuni adolescenti hanno scelto per le proprie esperienze sbagliate, se così si possono definire. Anche perché, a quell’età (sono ragazzi sui 14 anni), è comunque un reato ciò che hanno fatto.

Ragazzini fumano spinelli

Lunedì pomeriggio, infatti, è successo un fatto che mai le mamme e papà del paese si sarebbero aspettato.

«Purtroppo a poche ore di distanza iniziamo già con i primi problemi dovuti a mancanza di educazione e rispetto: due ragazzini si sono sdraiati dentro la casetta in questione intenti a fumare (non sigarette per la precisione) che, alla richiesta di mia moglie di uscire cortesemente in quanto si trattava di un’area bimbi si sono messi a ridere. Solo ad un ulteriore richiesta si sono alzati e sono andati via specificando che lo facevano solo perché "Volevano loro" non perché gli era stato detto di farlo. Premetto che purtroppo, e dico purtroppo, non ero presente ma mi sarebbe piaciuto tanto. Spero che questo sia stato un episodio sporadico e non capiti altre volte. Volevo fare i miei complimenti a questi ragazzini per la loro educazione il rispetto della gente adulta – spiega un papà – I ragazzini in questione fumano delle canne, l’odore non era affatto quello del tabacco. Ed è successo dopo che i bambini piccoli sono usciti dall’asilo, dunque in pieno pomeriggio».

Un fatto veramente increscioso, vergognoso che fa rabbrividire perché in quell’area, mentre loro fumavano, c’erano dei bambini. Anche molto piccoli insieme alle loro famiglie. Un brutto segnale che, come ha sottolineato questo papà, spera che non succeda mai più. E anzi, si augura che leggendo ciò che ha scritto capiscano l'errore che hanno fatto e non lo ricommettano mai più.