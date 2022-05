Ragazzino investito da un'auto a Crescentino, elitrasportato al Regina Margherita

incidente stradale

Ha riportato un trauma cranico.

Un ragazzino di 11 anni è stato investito intorno alle 20 di questa sera, lunedì 23 maggio 2022 a Crescentino.

Ragazzino di 11 anni investito

Un bambino di 11 anni è stato investito in via Ravanino all'incrocio tra via Biletta e via Serra. Il ragazzino percorreva la via in sella a una mountain bike quando si è scontrato con una Lancia Y. Stando alle prime informazioni l'undicenne si è immesso su via Ravarino da una strada laterale in cui si può viaggiare in senso contrario rispetto a come la stava percorrendo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Crescentino, la Polizia Locale, il 118 e elisoccorso (atterrato nei pressi della Madonna del Rosario). Il bambino è stato elitrasportato all'ospedale Regina Margherita, stando alle prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico.