Rapina in banca in pieno centro, caccia al bandito. Un dipendente dell'istituto è rimasto leggermente ferito.

Erano circa le 11 di ieri quando un uomo, apparentemente un anonimo cliente, ha varcato la soglia della banca di via Mazzini, la filiale settimese della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso al civico 17. Aveva il volto travisato dalla mascherina, da un paio di occhiali e da un cappellino indossato sulla testa per cercare di nascondere la sua identità alle telecamere di videosorveglianza.

La dinamica

Una volta all’interno della banca, come raccontano i colleghi di PrimaSettimo.it ha estratto una pistola e ha iniziato a minacciare il personale presente all’interno intimando ai dipendenti di aprire la cassaforte. Forziere che, però, è evidentemente temporizzato è che quindi non è stato possibile aprire al di fuori degli orari programmati, neanche dai responsabili della filiale. Per questo il bandito, forse innervosito dal colpo che stava andando in fumo, ha colpito alla testa il vicedirettore della filiale con il calcio della pistola. Prima di darsi alla fuga da via Mazzini ma non prima di essersi fatto consegnare orologi e portafogli dai dipendenti presenti all’interno della filiale. Insieme ad altri oggetti personali e preziosi in possesso dei dipendenti.

Le indagini

L’allarme è stato immediato e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza di Settimo insieme a un mezzo del 118 che ha trasportato in ospedale, per i dovuti accertamenti, il vicedirettore della filiale della banca del centro di Settimo. Insieme a lui i sanitari hanno accompagnato anche un’altra dipendente della banca in forte stato di shock emotivo. I carabinieri stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare elementi utili a risalire al responsabile della rapina.