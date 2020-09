Resta chiusa nel grande magazzino e viene liberata dai dipendenti in riunione

Devono essere stati attimi terrificanti per una donna che si è ritrovata chiusa dentro al negozio Upim di via Matteotti a Sanremo, oltre l’orario di apertura al pubblico. Come riporta PrimaLaRiviera.it

Donna intrappolata dentro l’Upim

Sembrerebbe che la donna non abbia sentito gli annunci che anticipavano la chiusura del grande magazzino e invitavano i clienti ad affrettarsi nel fare gli acquisti e sia rimasta intrappolata tra gli scaffali e le esposizioni.

Era in atto un riunione

Per fortuna negli uffici si stava svolgendo la riunione di alcuni dipendenti che richiamati hanno potuto liberare la donna. La donna evidentemente ha avvertito qualcuno che prontamente ha ribattuto il disperato grido d’aiuto sui social, nel gruppo Facebook Sei di Sanremo se…

La prima volta in 20 anni

Vincenzo Castaldo, ex direttore del punto vendita nel cuore della Città dei Fiori, è basito “Comunque – spiega – la signora non ha sentito ben 5 annunci. Come ex direttore di quel punto vendita posso garantire che c’è una procedura di chiusura collaudata da 20 anni, è la prima volta che succede”.