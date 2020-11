Rischio cancerogeno nei croissant 5 cereali: ritirati dal mercato due lotti. Sono prodotti dalla ditta San Giorgio e hanno scadenza 7 aprile 2021 e 29 aprile 2021 come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it.

Ritirati dal mercato due lotti di cornetti ai 5 cereali perchè vi è l’alta probabilità che contengano livelli di ossido etilene oltre i limiti previsti dalla legge. Si tratta nello specifico dei cornetti prodotti dalla ditta San Giorgio e con scadenza 7 aprile 2021 e 29 aprile 2021. I lotti in questione sono il 20163 e 20185.

Il divieto

L’ossido di etilene è un gas disinfettante utilizzato per evitare la formazione di muffe. L’uso è vietato in Europa, ma non in India. A lungo termine e ad alti dosaggi, l’ossido di etilene può essere cancerogeno, mentre in quantità minori non c’è alcun pericolo.

Il caso

E’ dalle ultime settimane di ottobre che in Italia si susseguono i richiami di prodotti alimentari causati dalla presenza di semi di sesamo provenienti dall’India che contengono livelli di ossido di etilene oltre i limiti previsti dalla legge. Oltre a numerose confezioni di sesamo, sono già stati ritirati dal mercato dozzine lotti di prodotti che lo indicano nella lista degli ingredienti: mix con semi e cereali, legumi, frutta secca ed essiccata, prodotti da forno dolci e salati, piatti pronti e snack, sia convenzionali che biologici. I richiami, oltre all’Italia, riguardano tutta l’Europa.

