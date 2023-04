Rissa in paese, arrivano quattro pattuglie dei carabinieri

Sono da poco passate le 18 quando in via XX Settembre a Brandizzo sono giunte quattro pattuglie dei carabinieri. Il motivo? Una rissa.

Rissa in paese

In via XX Settembre a Brandizzo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, si è verificata una rissa. Coinvolti alcuni ragazzi, alcuni sembrerebbe non esser nemmeno residenti in paese.

Arrivano quattro pattuglie

Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto quattro pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Chivasso.