E' stato ritrovato questo pomeriggio, martedì 14 settembre 2021, il corpo senza vita dell'uomo di Settimo che risultava disperso da domenica scorsa.

Ritrovato il corpo dell'uomo disperso nel Lago di Viverone

E' stato ritrovato questo pomeriggio, martedì 14 settembre 2021, il corpo senza vita dell'uomo di Settimo che risultava disperso da domenica scorsa.

La tragedia

Era domenica pomeriggio quando l'uomo, che si trovava in barca con degli amici si tuffato in acqua. Dopo quel tragico salto la vittima non è più riemersa. Immediati i soccorsi e le operazione di ricerca che si sono concluse poco fa.