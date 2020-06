Rsa, presto riprenderanno gli incontri tra ospiti e parenti

Riprenderanno presto gli incontri tra ospiti delle Rsa e i loro familiari. Come riporta PrimaSettimo.it.

Rsa

Durante la video-conferenza stampa della Giunta regionale che si è lunedì 1 giugno, è stato discusso anche il tema delle Residenza sanitarie assistite. Presto potrebbero esserci importanti novità, con il ritorno verso la normalità. Incontri tra ospiti e parenti nelle Rsa infatti potrebbero diventare realtà.

Gli incontri con i parenti

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha spiegato: “Tra pochi giorni verrà presentato un documento sulla riammissione degli ospiti in completa sicurezza per tutti” e Ferruccio Fazio ha aggiunto che: “Si devono identificare percorsi sicuri per fare in modo che gli ospiti possano nuovamente incontrare i parenti, evitando il rischio di introduzione di un virus ora che gli ultimi tamponi dimostrano che è stato debellato”.