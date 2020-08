Salame con la salmonella: scatta il ritiro

Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di salame per la possibile presenza di salmonella. Il lotto interessato è quello relativo alla tipologia lardellato prodotto dal Salumificio Cardinali Srl di Monterinaldo.

Salame con la salmonella

da PrimaLaRiviera.it

Da non consumare

Qualora si fosse in possesso di tale prodotto si è pregati di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.

