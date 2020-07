Salame ritirato dal mercato per presenza listeria: a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Salame ritirato dal mercato

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di salame, nello specifico si tratta di casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sotto vuoto di pezzatura varia con il numero di lotto 192/20 e il termine minimo di conservazione 14/11/2020.

Prodotto a Norcia

La casareccia richiamata è stata prodotta da Savelli Salumi e Carni Snc, nello stabilimento di via della Stazione 29 a Norcia, in provincia di Perugia (marchio di identificazione: IT E8M29 CE).

