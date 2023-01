Saldi in Piemonte, partono oggi giovedì 5 gennaio

Sono partiti oggi, giovedì 5 gennaio 2023 i saldi invernali in Piemonte.

Piemonte, al via i saldi

Hanno preso il via oggi, giovedì 5 gennaio 2023 i saldi invernali in Piemonte. Avranno una durata di 8 settimane non necessariamente continuative. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare vendite promozionali sono state bloccata nei 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/199. Terminati gli acquisti natalizi infatti i negozianti si sono preparati per i saldi che dureranno sino al 2 marzo 2023. Con sconti anche importanti e chissà se anche quest'anno si aprirà la caccia all'affare? Lo sconto effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, il quale deve essere comunque esposto.