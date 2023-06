Sandro e Nancy: «Come vivere con (quasi) sei figli sotto un tetto: vi presentiamo la nostra big family».

La big family di Sandro e Nancy

La domanda che si sentono rivolgere più spesso è «Ma come fate?».

E in effetti gestire una famiglia con cinque figli (e la sesta attesa per luglio) non deve essere facile.

«Il segreto alla base di tutto è la collaborazione», ha spiegato Sandro Fernandez che con Nancy Fabozzo ha dato vita alla famiglia più numerosa di Crescentino.

«Di certo quando ci siamo conosciuti non pensavamo ad una famiglia così numerosa. A diciott'anni è nata la nostra figlia, Chantal, che quest'anno compie 17 anni e che è un aiuto preziosissimo in casa.

Nel 2012 è arrivato David e a lui hanno fatto seguito Mattia, nel 2014, Sofia nel 2016 ed Emily nel 2020. Alla nostra già numerosa squadra si aggiungerà a breve anche la nuova arrivata, Samantha, che non vediamo l'ora di conoscere.

La nostra vita è stata una grande avventura, sapevamo che avendo un figlio così giovani avremmo rinunciato a parte della nostra adolescenza ma d'altra parte eravamo fermamente convinti di volere una famiglia da giovani per crescere insieme ai nostri figli. Alla fine le rinunce di noi genitori non sono state pesanti anche grazie ai nonni che ci hanno aiutato sin da subito permettendoci qualche cena da soli, e ora Chantal che è cresciuta ci dà una grande mano con i fratelli più piccoli».

Il segreto alla base della gestione di una famiglia così numerosa è l'organizzazione

«Ora che Nancy è incinta ha ovviamente bisogno di un aiuto in più e io mi presto con piacere: sono io a fare il bagno ai bambini mentre lei prepara vestiti e pigiami, ci dividiamo i compiti anche in cucina e per il discorso scolastico mia moglie li porta a scuola mentre io li vado a riprendere; ora è facile perché frequentano tutti le elementari a Verrua Savoia, ma già dal prossimo anno con David alle scuole medie dovremo immaginare un'altra routine. Abbiamo organizzato anche gli sport in giorni diversi in modo da riuscire a portarli e prenderli senza troppe sovrapposizioni di orari, in questo modo Mattia può fare calcio a Vercelli mentre David e Sofia equitazione a Lauriano.

Siamo fortunati perché i nostri sono bravi ragazzi e lavorando entrambi riusciamo a soddisfare le esigenze di una famiglia così grossa, certo i bambini devono accontentarsi dei vestiti passati dai loro fratelli, ma possono contare su una compagnia costante».

Da tre settimane Nancy e Sandro con tutta la numerosa famiglia al seguito hanno aperto una pagina Instagram e un account TikTok su cui si raccontano. «Non pensavamo che il nostro profilo “Una big family 7” avesse tanto successo da superare i mille followers in così poco tempo.

Puntiamo a far comicità, a raccontare come vive una famiglia con cinque figli, quasi sei, ma soprattutto a far divertire i ragazzi che sui social accolgono di buon grado le sfide e la curiosità dei tanti che ci seguono».