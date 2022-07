Nella serata di sabato 6 agosto, presso il campo sportivo comunale di via Rimembranza, sarà effettuato il primo test/atterraggio dell’elicottero del 118. E’ giunto infatti in Comune il nulla osta da parte dell’Enac e della Città della Salute per procedere con l’inaugurazione.

Sarà inaugurata a Verolengo la pista di atterraggio dell’elicottero del 118

Da questa data sarà quindi operativo il servizio notturno nel Comune di Verolengo. L’atterraggio è previsto intorno alle 21,45. L’evento potrà essere annullato o rimandato senza preavviso in caso di richieste di soccorso medico urgente o per l’assenza delle condizioni metereologiche favorevoli al volo notturno. La popolazione è invitata a prendere parte a questo evento che rappresenta un grande traguardo nell’ambito del soccorso. Sino a quando non sarà terminata l’operazione di atterraggio non sarà possibile accedere al campo in seguito, i presenti potranno accedere.

Si tratta di un grande progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ma soprattutto dal consigliere con delega alla sicurezza Romano Mautino che ha seguito tutto l’iter per far si che anche Verolengo avesse la sua area di atterraggio dell’elisoccorso. Un percorso che ha preso il via circa un anno e mezzo fa, ma che a causa della pandemia ha subito un rallentamento. Il territorio di Verolengo potrà così contare su una pista di atterraggio dell’elisoccorso come già avviene a Torrazza e a San Sebastiano da Po.