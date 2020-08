Sbalzato dalla bici sul sentiero, trasportato in ospedale

Sbalzato dalla bici sul sentiero che collega la collina di Superga con San Mauro. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo il giovane vittima dell’incidente.

Sbalzato dalla bici sul sentiero

È rimasto ferito dopo essere stato sbalzato dalla sua bici mentre percorreva uno dei sentieri sterrati della collina di Superga che collegano alla Città di San Mauro. È successo nel primo pomeriggio di sabato 1 agosto 2020, tra i boschi della collina del territorio.

Ferito un giovane classe 1980

A restare ferito nell’incidente è un giovane, classe 1980, D. F. . Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava insieme a un gruppo di amici per una giornata dedicata al Downhill sulle Mountain bike. All’improvviso, però, il ragazzo ha perso in controllo della sua bici finendo sbalzato contro un albero contro il quale ha battuto la testa.

I soccorsi

Per soccorrere il giovane è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero del Reparto Volo Piemonte, che ha recuperato il giovane e lo ha trasferito nella vicina piazza Nassiriya. Qui ad attendere il giovane c’erano i soccorritori del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Mauro Torinese.

