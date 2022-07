Scarsa igiene e stoccaggio sbagliato del cibo: i controlli

Nei giorni scorsi, nel quartiere di San Salvario di Torino, gli agenti del Comando Territoriale VIII della Polizia Locale hanno effettuato una serie di controlli per la tutela del consumatore.

Controlli della polizia locale

Scarsa igiene e stoccaggio sbagliato del cibo

Numerose le irregolarità riscontrate in due esercizi di somministrazione in via Ormea e in via Berthollet che hanno portato gli agenti della Polizia Locale a sanzionare i titolari. Tra le violazioni accertate figurano la mancanza dell’indicatore di temperatura esterno nei congelatori, irregolarità nelle procedure di autocontrollo HACCP, la mancanza della valutazione tecnica di impatto acustico, precarie condizioni igieniche del locale, irregolarità sullo stoccaggio di derrate alimentari, la mancanza di alcuni certificati e l’omessa esposizione di alcuni documenti obbligatori.

Mancano l'etichettatura in lingua italiana

In un minimarket in via Nizza, invece, oltre a sanzionare il titolare, gli agenti hanno sequestrato 143 confezioni di prodotti alimentari privi di regolare etichettatura in lingua italiana, mentre in un altro esercizio di vicinato in via Baretti i ‘civich’ hanno multato il titolare per la mancanza di alcuni documenti e irregolarità nella segnalazione dei prezzi per unità di prodotto.