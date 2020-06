Schiacciato da un camion, morto un uomo

Incidente questa mattina a Mathi, intorno alle 8.45. Un uomo è rimasto ucciso, schiacciato sotto un camion in via Torino, all’altezza del peso pubblico.

Uomo muore schiacciato da un camion

Incidente questa mattina a Mathi, intorno alle 8.45. Un uomo è rimasto ucciso, schiacciato sotto un camion in via Torino, all’altezza del peso pubblico.

GUARDA LA GALLERY SU PRIMAILCANAVESE.IT

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli uomini del 118 ma per l’uomo, Domenico, residente a Mathi, ospite di una casa famiglia, purtroppo non c’era più nulla da fare.

La dinamica

Ai carabinieri di Mathi, giunti in via Torino per i rilievi, l’autista del mezzo pesante, sotto shock, avrebbe riferito che l’uomo sarebbe improvvisamente caduto a terra, forse per un malore, mentre il camion stava passando non riuscendo così ad evitarlo.

TORNA ALLA HOME PAGE