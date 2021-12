Schianto sull'A4, autostrada chiusa in direzione Milano LE FOTO

tra cigliano e borgo d'ale

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre.

Schianto sull'A4, autostrada bloccata in direzione Milano. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre, al km 34 tra il territorio di Cigliano e lo svincolo di Borgo d'Ale.

Schianto sull'A4, autostrada bloccata in direzione Milano

Un tamponamento tra due mezzi pesanti sta causando grossi disagi sulle corsie per Milano dell'autostrada A4, tra Cigliano e Borgo d'Ale. L'allarme è scattato alle 11.45.

Due feriti

Stando alle prime informazioni raccolte i feriti sarebbero due, trasportati in ospedale uno in codice rosso, l'altro in codice verde. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, squadre dei vigili del fuoco (un camionista era rimasto incastrato nella cabina della motrice) e i tecnici della sicurezza della Satap.

Autostrada chiusa

Per permettere le operazioni di soccorso l'autostrada è chiusa a partire dal casello di Rondissone. Vi sono chilometri di coda da smaltire, con centinaia di mezzi provenienti da Torino che si stanno riversando sulla ex statale 11.