Scomparso a 37 anni, l’appello per ritrovare Catalin

L'uomo è uscito di casa la notte del 4 giugno senza portare con sé il cellulare. Chiunque lo veda o abbia informazioni utili contatti subito le forze dell'ordine

Da settimane non si hanno più notizie di lui. Ormai lo si cerca non soltanto nella zona dove abitava, cioè Perosa Argentina ma in provincia di Torino. E’ scomparso Dragut Catalin, un uomo di 37 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte di giovedì 4 giugno 2026. L’allarme è scattato a seguito dell’allontanamento dall’abitazione che l’uomo condivide con la madre.

I tratti somatici

Catalin è alto 178 centimetri, è calvo e ha gli occhi castani. Al momento della scomparsa portava barba e baffi neri. Per quanto riguarda l’abbigliamento, l’uomo indossava una T-shirt nera, un paio di pantaloncini neri e un paio di ciabatte bianche.

Le ricerche

Secondo le ricostruzioni, Catalin si è allontanato da casa nel corso della notte di giovedì 4 giugno. Un dettaglio rilevante riguarda il suo telefono cellulare, che è rimasto all’interno della sua camera da letto, rendendo impossibile ogni contatto o localizzazione telefonica.

La famiglia e le autorità invitano chiunque abbia visto l’uomo o sia in possesso di elementi e informazioni utili al suo ritrovamento a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.