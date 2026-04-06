Scontro tra auto e moto in corso Francia, 25enne in codice rosso

Questa mattina (lunedì 6 aprile 2026), intorno alle 9:45, si è verificato un serio incidente stradale a Torino, precisamente nel punto in cui corso Francia incrocia corso Marche. Lo scontro ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. In seguito all’impatto, il conducente della moto è stato sbalzato dalla sella del proprio mezzo.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta un’equipe dell’ambulanza del 118 di Azienda Zero per prestare i primi soccorsi. Il motociclista, un giovane di 25 anni, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente sul posto. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale CTO per ricevere l’assistenza medica necessaria.

Grave il motociclista

Le condizioni del venticinquenne sono apparse subito serie, tanto che i sanitari hanno disposto il ricovero in codice rosso. Il giovane ha riportato gravi lesioni nell’impatto, tra cui la frattura di entrambe le braccia.