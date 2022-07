Scontro tra un'auto e un bus, muore anche il 17enne

Ieri mattina, lunedì 11 luglio 2022, intorno alle 6, in corso Casale a Torino, al confine con il comune di San Mauro Torinese, si è verificato un gravissimo sinistro stradale.

Scontro frontale

Una Lancia Y con a bordo quattro persone, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus della linea GTT.

L'impatto è stato violentissimo e due dei giovani a bordo della Lancia Y hanno perso la vita: si tratta di un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 17.

Feriti in modo grave anche gli altri due occupanti della vettura: un 17enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Giovanni Bosco e si trova in prognosi riservata. Un altro giovane, senza documenti, è stato invece portato al Cto sempre in codice rosso.

L'intervento della polizia

Per accertare la dinamica del tragico incidente, oltre ai sanitari, sul posto è intervenuta anche la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.

AGGIORNAMENTO

Kevin non ce l'ha fatta

Kevin Esposito, 17enne di San Mauro Torinese, non ce l'ha fatta: trasportato in gravissime condizioni al San Giovanni Bosco è spirato nella notte, tra lunedì 11 e martedì 12 luglio, a causa del gravissimo trauma cranico riportato nell'impatto.

Ancora gravi invece le condizioni di un quarto ragazzo, Andrea, anche lui 17 anni, unico sopravvissuto, che si trova ricoverato al Cto di Torino.