Scuola al freddo: "Non sono stati usati termometri idonei"

Scuole al freddo. E' accaduto a Verolengo lo scorso lunedì, 23 gennaio 2023. Gli istituti interessati sono quello della primaria e quello della materna.

Scuola al freddo

Lo scorso i bambini della scuola primaria e quelli della materna di Verolengo hanno fatto ritorno presso le loro abitazioni perchè il riscaldamento era fuori uso. Il problema è stato risolto in giornata e infatti martedì 24 gennaio 2023 i bambini hanno potuto fare ritorno nelle scuole.

Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, si è verificato qualcosa di simile ovvero, a scuola risultava esserci una temperatura non idonea (la temperatura rilevata era di 15 gradi) . Sono stati quindi avvisati i genitori e il tecnico che ha in gestione l'impianto è subito intervenuto.

Il commento del sindaco

"Il tecnico che gestisce l'impianto di riscaldamento è subito intervenuto - afferma il sindaco Luigi Borasio - è stato appurato un malfunzionamento della caldaia che ha portato la temperatura della caldaia a 52 gradi. Questo ha determinato un abbassamento della temperatura dei locali di mezzo grado. La temperatura rilevata nelle aule è stata infatti di 18,5 grandi invece dei 19 stabiliti per legge. In precedenza sono stati utilizzati dei termometri non idonei e questo ha portato ad una errata rilevazione dei gradi presenti nei locali scolastici. Non sarà quindi emessa alcuna ordinanza per chiudere le scuole".