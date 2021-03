Scuole chiuse nei territori con 250 casi ogni 100mila abitanti: Città Metropolitana di Torino è al limite (243)

Nuovo Dpcm: scuole chiuse nei territori con 250 casi ogni 100mila abitanti: la Città Metropolitana di Torino è al limite (243).

Nuovo Dpcm

Scuole chiuse in area rossa. Stesso provvedimento per tutti gli istituti di ogni ordine e grado se si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti, a prescindere dal colore. E’ quanto ha stabilito ufficialmente dal nuovo Dpcm disposto per contrastare l’avanzare del Coronavirus, il primo del Governo Draghi, illustrato nella serata di ieri, martedì 2 marzo dai ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza.

I dati

In questo schema, aggiornato quotidianamente, le Province italiane sono elencate in ordine di incidenza, da quelle con maggiore circolazione virale a quelle meno esposte.

Per il Piemonte, in particolare, le situazioni più a rischio sembrano essere quelle di Torino, Vercelli e Cuneo. A livello nazionale, il capoluogo piemontese è al 27esimo posto per incidenza di nuovi casi ogni 100.000 abitanti (subito dietro Gorizia e subito prima di Vercelli).

L’aggiornamento dei dati è relativo alla giornata di ieri, martedì 2 marzo 2021.

E’ quanto emerge dall’analisi, che proponiamo settimanalmente effettuata dal dottor Paolo Spada, medico dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Come abbiamo già evidenziato in passato il dottor Spada, chirurgo vascolare, presidente di EVARplanning, startup innovativa vincitrice del premio BioUpper per le idee imprenditoriali nelle scienze della vita è un esperto di algoritmi applicati alla medicina e dall’inizio dell’emergenza sanitaria pubblica quotidianamente report sui dati del contagio nella rubrica Pillole di Ottimismo.

Il punto della situazione

Ecco l’analisi del dottor Spada sui dati: