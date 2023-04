Segnalano alla polizia l’abbandono di rifiuti pericolosi: multato

Cittadini esasperati hanno segnalato movimenti sospetti nelle campagne ed il colpevole di un abbandono di grossi quantitativi di eternit è stato scoperto. Questo quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Montanaro.

Segnalano alla polizia l’abbandono di rifiuti pericolosi

A raccontarlo è il vicesindaco Paolo Minetti. «Finalmente, per la prima volta abbiamo potuto contare sulla collaborazione di alcuni cittadini che non hanno avuto timore di dire che cosa hanno visto - riferisce Minetti - Hanno segnalato alle forze dell’ordine il modello e la targa di un furgone, e, attraverso anche le telecamere di sorveglianza, si è arrivati a individuare il responsabile che viene dal paese. Gli agenti di polizia municipale gli hanno fatto una sanzione da 600 euro aggravata di ulteriori 600 euro perchè si tratta di materiale pericoloso. Inoltre gli hanno dato ordine di provvedere al recupero e allo smaltimento a proprie spese. Il trasgressore ha ammesso le sue colpe di fronte ai Carabinieri della stazione di Montanaro. L’abbandono dei rifiuti è infatti un reato a tutti gli effetti».

Le lastre ondulate in eternit sono state abbandonate in via Lombardore, nella strada di campagna conducente al Mulin dei Boschi. In quel posto, tra l’altro, erano stati precedentemente scaricati altri rifiuti, fra cui lana di roccia.

Multati

«Questi fatti segnano una svolta - riferisce Paolo Minetti - Finora, riuscivamo ad individuare i colpevoli grazie ad alcuni indizi rinvenuti fra i rifiuti ed i cittadini non ci dicevano mai nulla. Adesso, invece, sono stati alcuni residenti ad informarci collaborando nelle indagini. E’ molto importante che la gente abbia capito che è necessario parlare. Non bisogna avere paura. Gli abitanti devono segnalare chi compie questi gravi reati per non diventarne complici. In questo caso, poi, si trattava di eternit, rifiuti altamente inquinanti e pericolosi».

Telecamere di videosorveglianza e agenti di polizia municipale tante volte non bastano sul territorio comunale perchè questo genere di reati accade di notte.

«Gli agenti di polizia municipale non possono controllare i luoghi fuori paese nelle ore notturne- spiega il vicesindaco Minetti- E’ per questa ragione che la collaborazione della gente è importante. In questo modo possiamo contrastare questo fenomeno sempre più diffuso che va a deturpare le nostre campagne. Naturalmente, un plauso agli ecovolontari che si occupano di rinvenire e pulire il territorio. Il loro lavoro è utile a livello ambientale. Rinnovo pertanto l’appello a chi volesse unirsi al nostro gruppo per aiutare a titolo volontario a mantenere in ordine il nostro paese di Montanaro».