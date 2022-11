Sì alle luminarie di Natale: "Sono nostre, c'è solo costo della corrente"

Luminarie di Natale sì, luminarie di Natale no? E’ questo il quesito che molte amministrazioni si stanno ponendo a fronte dei rincari dell’energia elettrica. Ma il Comune di Torrazza Piemonte ha deciso di continuare con questa tradizione e di non rinunciarvi.

Sì alle luminarie di Natale: "Sono nostre, solo costo della corrente"

«Abbiamo deciso di addobbare il nostro paese con le luminarie - spiega il sindaco Massimo Rozzino - Questo perché lei luminarie noi le abbiamo acquistate nel corso degli anni, non le dobbiamo affittare. Dunque il costo per noi si riduce perché dobbiamo far fronte al montaggio e alla corrente elettrica. Inoltre sono a led, dunque consumano meno. Certamente non saranno posate tutte come negli anni scorsi, ma non vogliamo spegnere completamente l’atmosfera natalizia e di festa che queste donano».

"Eliminiamo il superfluo"

Una scelta importante per questa Amministrazione che sta operando per contenere le spese, eliminando il superfluo: «Mi ha fatto sorridere chi, poco prima dell’inizio della commemorazione del IV Novembre, mi ha chiesto del rinfresco - spiega Rozzino - Sono queste le cose dalle quali partire in un momento di difficoltà, queste sono celebrazione che non hanno necessità di sfarzo, dunque non banchetto o simili. Non è più il tempo di queste cose.

Stiamo facendo i conti per garantire la corrente e il gas negli stabili comunali, per far fronte ai rincari senza dover eliminare nessun servizio.

Tant’è che per quanto riguarda il riscaldamento ottemperiamo alle indicazioni nazionali. Gli orari di accensione e spegnimento sono dettati dalle esigenze scolastiche, l’importante è che i nostri studenti abbiano il calore nelle aule durante le lezioni».

Un’Amministrazione comunale, che come molte altre, ha deciso di non chiudere gli uffici un giorno a settimana: «Noi non abbiamo eliminato lo smart working, l’importante per noi è che tutti i servizi in Comune vengano garantiti alla nostra popolazione, ma è una scelta di ogni singolo dipendente».