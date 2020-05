Si getta in acqua, il suo corpo è ancora disperso IL VIDEO

Si getta in acqua, il suo corpo è ancora disperso. Soccorsi in azione, da Torino a San Mauro Torinese per rintracciare un uomo come spiegano i colleghi di PrimaSettimo.it.

Si getta in acqua e viene trascinato dalla corrente

Un uomo, secondo quanto si apprende di origine bosniaca, si è lanciato nel fiume Dora nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio 2020. E’ successo sul lungo Dora Savona, a Torino. Al momento del gesto un passante che ha assistito alla scena, si è tuffato in acqua nel vano tentativo di raggiungerlo e salvarlo. La corrente, però, ha trascinato anche il secondo uomo che, per fortuna, è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Ancora disperso il corpo dell’altro uomo

Il corpo dell’uomo che si è lanciato per primo in acqua non è stato ancora recuperato e risulta al momento disperso, dalla Dora potrebbe aver raggiunto le acque del Po trascinato dalla corrente. Imponente il dispiegamento di Vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero del Comando provinciale e degli uomini dell’Arma dei carabinieri. Questi ultimi stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica della vicenda.

Le squadre di ricerca e di soccorso si sono spinte fino a Settimo e ai confini della collina, dopo alcuni passaggi sul territorio anche con un volo a bassa quota sulle acque del Po a San Mauro.

I soccorsi a San Mauro

Sulla diga del canale Cimena a San Mauro Torinese al momento si trovano ancora i vigili del fuoco dei soccorsi speciali, insieme ai carabinieri e agli agenti della Polizia Municipale. L’ipotesi è proprio che il corpo possa raggiungere la diga sanmaurese.

Tanti, i curiosi che, attirati dalla grande quantità di soccorsi arrivati in città, stanno seguendo le operazioni di ricerca.

