Mattinata ad alta tensione sull’Autostrada A4 Torino-Milano, dove un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, provocando rallentamenti significativi in direzione Milano.

Si ribalta sull’A4: trasportato in codice rosso al Giovanni Bosco

L’episodio si è verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina, al chilometro 5 all’altezza del comune di Settimo Torinese. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura ha perso il controllo, concludendo la sua corsa con un ribaltamento sulla carreggiata.

Pronto Intervento e Soccorsi Specializzati

La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima urgenza. Sul posto è immediatamente giunta un’équipe del 118 di Azienda Zero, composta da personale altamente specializzato, che ha preso in carico il conducente del mezzo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul luogo dell’incidente, il ferito, le cui generalità non sono state divulgate, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il codice di gravità assegnato al paziente è risultato essere Codice Rosso, indicando una situazione di estrema criticità.

Le Indagini e la Gestione del Traffico

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito necessari a determinare la dinamica esatta che ha portato al ribaltamento.

I mezzi del gestore autostradale sono stati mobilitati per la messa in sicurezza della carreggiata e per la rimozione del veicolo incidentato. L’incidente ha inevitabilmente causato disagi al traffico, con code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore prima che la circolazione potesse tornare alla normalità.

Si raccomanda agli automobilisti in transito sulla A4 di mantenere la massima prudenza e di rispettare le segnalazioni temporanee.