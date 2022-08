Ha improvvisamente perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro le barriere a lato della carreggiata. Nulla da fare per un automobilista di 72 anni che nel pomeriggio di ieri, domenica 14 agosto, ha perso la vita lungo l’autostrada A26.

Si schianta in autostrada, muore un uomo di 72 anni

Ha improvvisamente perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro le barriere a lato della carreggiata. Nulla da fare per un automobilista di 72 anni che nel pomeriggio di ieri, domenica 14 agosto, ha perso la vita lungo l’autostrada A26.

L’incidente si è verificato non lontano dall’uscita per Castelletto Ticino, nel territorio di Borgo Ticino: le operazioni di soccorso e la parziale chiusura della carreggiata hanno creato lunghe code, vista anche l’intensità del traffico domenicale.

I soccorsi

Lanciato l’allarme, come riporta PrimaNovara.it, sul posto si sono portati gli operatori del 118 e la polizia stradale. Nonostante gli sforzi per far riprendere conoscenza al pensionato, non c’è stato modo di salvarlo. E’ possibile che all’origine dello schianto ci sia un malore, oppure un attimo di distrazione che gli è stato fatale. Le indagini in ogni caso sono tuttora in corso.