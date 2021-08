Si schianta in moto sulla rotonda tra Chivasso e Caluso: gravissimo un giovane

Sono molto gravi, al San Giovanni Bosco di Torino, le condizioni di Gabriele Pastè, 35 anni, residente a Torino ma domiciliato a Caluso, coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio lungo la statale 26, tra Chivasso e Caluso, all’altezza della nuova rotatoria di frazione Boschetto.

Si schianta in moto

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, curata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso coordinati dal Luogotenente Fabio Errica, mentre viaggiava in direzione di casa in sella ad una Honda CB600F Gabriele Pastè avrebbe improvvisamente perso il controllo della motocicletta, andando a sbattere contro il guard rail per poi schiantarsi sulla rotatoria.

I soccorsi

A dare l’allarme, intorno alle 3, è stato un automobilista di passaggio. La centrale operativa del 112 ha subito inviato sul posto sia i carabinieri che un’ambulanza del 118. Valutata la gravità delle condizioni del giovane, l’équipe medica ha chiesto il trasporto non a Chivasso, ma direttamente al Giovanni Bosco dove il calusiese si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.