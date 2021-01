Smog, da domani scattano i blocchi al traffico

Semaforo arancione da domani, venerdì 22 gennaio, fino a lunedì 25 a Torino e in altri 34 Comuni piemontesi. Come riporta PrimaCanavese.it

Blocco del traffico domani

Le polveri sottili oltre sopra la soglia per 4 giorni consecutivi e impongono il divieto di circolazione a un milione di auto in Piemonte. Dalle 8 alle 19, in particolare riguarda Torino e i Comuni della Città Metropolitana e del Piemonte compresi nel protocollo antismog: divieto di circolazione quindi per le auto private benzina fino all’Euro 1, diesel fino all’Euro 5 e quelli a benzina fino agli Euro 1. Per il trasporto merci, invece, divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8 alle 19 e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Le esenzioni

Esenzioni per varie categorie di lavoratori e per il personale sanitario e assistenziale coinvolto nella gestione dell’emergenza Covid, oltre che per pazienti e accompagnatori diretti alle strutture sanitarie. Nessuna limitazione per i mezzi di soccorso e per quelli chiamati a garantire il rifornimento di medicinali, il trasporto pasti e i servizi funebri.