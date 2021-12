Smog, semaforo arancione a Chivasso: ecco chi si ferma!

DA NATALE

Limitazioni anche per i piccoli centri.

Qualità dell’aria, confermato il livello Rosso nell’agglomerato di Torino e Arancione in tutte le altre zone interessate dal protocollo antismog.

Smog, Rosso a Torino!

Arpa Piemonte ha confermato in mattinata l’accensione del livello Rosso del semaforo antismog per i 33 comuni appartenenti all’agglomerato di Torino e del livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog. Rimangono operative le stesse misure dei giorni scorsi.

Da domani sabato 25 dicembre fino a lunedì 27 dicembre, giorno in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, saranno pertanto operative le limitazioni alle emissioni riassunte negli schemi seguenti, limitazioni che si applicano anche ai veicoli dotati del dispositivo MOVE IN. Ancora fermi i veicoli diesel fino alla categoria euro 5.

Chivasso è arancione

Chivasso come Avigliana, Carmagnola, Ciriè, Ivrea, Giaveno, Pinerolo, Poirino, Rivarolo Canavese, San Maurizio Canavese vedono fermarsi:

Diesel Euro 0, 1 e 2, Benzina Euro 0, 1 e 2, GPL e Metano Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24;

Euro 0 e 1 dalle 0 alle 24;

Diesel Euro 3, 4 e 5 dalle 8 alle 19;

Diesel Euro 3 e 4 dalle 8 alle 19;

Obbligo di utilizzare pellets certificato A1;

Divieto di abbruciamento di materiale vegetale;

Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle;

Divieto assoluto di combustioni all’aperto;

Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici;

Divieto di spandimento dei liquamizootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati;

Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.

Limitazioni diverse per Aglie', Airasca, Albiano d'Ivrea, Almese, Andezeno, Andrate, Arignano, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Chianocco, Chiaverano, Chiesanuova, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Givoletto, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Lombardore, Lombriasco, Loranze', Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglie', Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mazze', Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, None, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Ozegna, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Pinasca, Piscina, Piverone, Pont-Canavese, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivalba, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Rubiana, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, Sangano, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Torre Pellice, Trana, Traves, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villareggia, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Virle Piemonte, Vische, Volvera: