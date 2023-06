Sport, la prossima stagione sarà ancora più ricca. E ne è fiero l’assessore Alessandro Momo che, sin dal suo insediamento, ha incontrato le società e le ha spronate ad andare avanti, a riprendere con le tradizionali attività dopo gli anni difficile del Covid19 anche se c’era ancora molta incertezza.

Sport, «Più società e più attività dedicate ai nostri giovani»

E proprio nei giorni scorsi, a conclusione della possibilità di richiedere l’utilizzo delle strutture sportive (Palazzetto, palestrina e campo da calcio) queste dimostrano che c’è voglia di proseguire con le attività. Anzi, c’è una disciplina che torna dopo un anno di fermo. A confermare la situazione che fa ben sperare è proprio Momo: «Posso affermare che tutte le associazioni sportive presenti la scorsa stagione nei nostri impianti hanno confermato la richiesta di utilizzo delle strutture ed inoltre da settembre torna il minibasket. Dalla primavera 2023 erano ripresi gli allenamenti di una squadra di basket senior, ma da settembre si cercherà di far ripartire anche il settore giovanile .Dopo il primo anno c’è anche la conferma dell’hockey su prato che vuole incrementare qui la sua attività».

Sport anche in frazione

Ma buone notizie per i bambini e le bambine di Saluggia e S.Antonino arrivano anche da altri sport: «Per il volley nella seconda parte della stagione c’è stato un incremento di adesioni e la società crede sia possibile un’ulteriore crescita così come stanno aumentando gli iscritti per il judo». «Come assessore allo sport, con l’appoggio dell’Amministrazione, sto cercando di raggiungere due obiettivi – spiega Momo – Primo, incrementare le opportunità di fare sport a Saluggia soprattutto per i bambini in età da scuola dell’obbligo (dalla scuola materna alle medie) e mi sembra siamo sulla via giusta. Secondo, riuscire ad utilizzare maggiormente gli impianti sportivi del territorio comunale, soprattutto nelle ore serali e nei weekend, e per questo son contento che per la prossima stagione ci sono giunte due richieste di utilizzo del palazzetto da parte di squadre di Calcio a 5 che cercheremo di soddisfare, anche se dopo aver naturalmente dato la precedenza a quelle realtà già presenti. Sempre in questa direzione non bisogna dimenticare l’affidamento della gestione del campo sportivo di Sant’Antonino alla squadra dei Lupi Softair che dopo aver fatto un immenso lavoro di ripristino delle strutture riconvertendole a poligono e campo pratica stanno riscuotendo notevoli consensi tra gli appassionati di questo sport». Appunto, e il calcio? «Dopo essere ripartiti si intende confermare e consolidare l’attività sempre con attenzione al settore giovanile - commenta Momo - e quindi, salvo imprevisti, nelle prossime settimane ci saranno novità anche in questo ambito».