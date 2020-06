Stefano Bianco vittima di un incidente in moto, la funzione in suo ricordo

Impossibile dimenticare quel terribile incidente stradale che ha spento Stefano Bianco all’età di soli 34 anni. La tragedia a Leini, mercoledì 11 marzo in pieno periodo lockdown.

Stefano Bianco vittima di un incidente in moto

Stefano Bianco è la vittima del terribile incidente stradale avvenuto mercoledì 11 marzo a Leini. La moto sulla quale viaggiava il 34enne e un camion sarebbero entrati in collisione.

Ultimo saluto

Oggi, sabato 27 giugno 2020, nella chiesa di Santa Maria a Settimo, in via don Gnocchi, alle 15.30, sarà celebrata la funzione religiosa per ricordare Stefano Bianco. Bianco, ex campione della 125 e della Superbike, era uno dei volti più noti nell’ambito del motociclismo locale. In tanti lo ricordano anche a Chivasso dove Bianco è cresciuto.

La funzione

Per partecipare alla funzione religiosa, spiegano i colleghi di PrimaSettimo.it, sarà necessario indossare la mascherina e comunque mantenere la distanza di almeno un metro tra persone, così come stabilito dall’attuale regolamento in materia anti-Covid. Lo scorso mese di marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus in pieno “picco”, la cerimonia era stata riservata solo agli stretti familiari.

TORNA ALLA HOME PAGE