Stop allo sci, impianti chiusi fino al 5 marzo

Stop allo sci sino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021. Il provvedimento è stato firmato dal ministro Speranza.

Stop allo sci

Il ministro della Salute Roberto Speranza firma il provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021. Il ministro infatti accoglie gli inviti arrivati dal Comitato tecnico scientifico.

La decisione mette definitivamente a terra le speranze di un intero settore, e ancora una volta chi ha fatto investimenti fidandosi delle regole scritte dal governo si trova spiazzato all’ultima ora da un improvviso dietro front.

Il commento di Bussone sullo stop allo sci

“Il blocco dello sci di stasera per domani è gravissimo. La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il NO all’apertura degli impianti, arrivato in questi minuti dal Governo, non trova d’accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici. Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest’ultima settimana. – Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem – Uno spreco. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un’indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente”.

Regione critica

Critico il presidente della Regione Alberto Cirio: