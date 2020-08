Esodo estivo: strade da bollino rosso per chi vuole raggiungere il mare

La giornata di domenica 9 agosto prevede un intenso traffico sulle principali arterie che conduco alle località balneari. Previsto infatti bollino rosso per tutta la giornata.

Bollino rosso sulle autostrade

Ancora rallentamenti per chi dovrà raggiungere la Liguria. Terminati i lavori di controllo delle gallerie sulla rete autostradale, anche ma sono presenti ancora alcuni cantieri per lavori a causa di difetti costruttivi. Inizia così un’altra giornata dell’esodo estivo 2020.

Le chiusure delle autostrade

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est; per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 23:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.

-chiusura, in modalità continuativa, della stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona, e della stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada in entrambe le direzioni. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada; percorso inverso per chi è diretto da Alessandria verso Genova.

Divieto di circolazione dei mezzi articolati anche per la giornata di oggi in orario compreso dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo

Bel tempo per la giornata di oggi con caldo e afa e le temperature potranno raggiungere anche i 35 gradi nel Nord e Centro Italia,