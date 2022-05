torrazza piemonte

Al di fuori del padiglione allestito per la festa dei Coscritti è avvenuta anche una rissa tra dei minorenni.

Se nelle due serate precedenti tutto era filato liscio senza alcun intoppo o problema, nell’ultimo appuntamento organizzato per festeggiare i nati nel 2004 di Torrazza Piemonte qualche problema invece c’è stato, tanto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine.

Strappano le catenine d’oro ai ragazzini mentre ballano

Nel corso della serata danzante, alcuni ragazzi sono stati vittime di furti. Più precisamente qualcuno, che non è ancora stato identificato, ha strappato dal collo di alcuni giovani le catenine d’oro. Catenine scomparse nel nulla così come il o i malviventi che, nonostante alcuni ragazzi siano usciti a cercarli non siano stati individuati.

Sempre sabato sera, al di fuori della tensostruttura allestita per l’occasione, è avvenuta anche una rissa tra un gruppo di ragazzi minorenni. A portare le conseguenze dell’aggressione, due giovani sinti che sono stati trasportati in Pronto soccorso e che sono stati dimessi con una prognosi di dieci giorni.

Saranno visionate le telecamere

Gli aggressori potrebbero presto esser riconosciuti grazie al sistema di videosorveglianza che negli anni l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Rozzino ha installato e implementato anche in questa zona del paese.

Sui fatti, contattati i genitori dei coscritti spiegano: «Il tutto è accaduto all’esterno del padiglione e non ha coinvolto i coscritti di Torrazza. Prendiamo dunque le distanze dai fatti di cronaca. Anzi, possiamo confermare che le prescrizioni e i permessi sono stati rispettati. La festa dal nostro punto di vista è andata bene».