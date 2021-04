Supermercati chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Piemonte? Questa sembra essere la scelta sulla quale punta il Presidente della Regione Alberto Cirio.

Supermercati chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Supermercati chiusi nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Piemonte? Questa sembra essere la scelta sulla quale punta il Presidente della Regione Alberto Cirio. Più precisamente oggi, giovedì 1 aprile 2021, durante l’incontro con gli Enti locali, il Governatore proporrà l’opportunità di esser operativi i supermercati la domenica ma solamente fino alle 13. Chiusi tutto il giorno, invece, il giorno successivo.

Le visite ad amici e parenti

Come già accennato, durante la festività si potrà andare a trovare amici o parenti ma solamente se si trovano sul territorio regionale. E una sola volta al giorno. E solo 2 persone oltre ad eventuali minori al di sotto di 14 anni.

Le coppie, invece, che vivono in città diverse possono ritrovarsi dove hanno domicilio o residenza. E così anche con i figli minorenni.

E’ possibile lasciare il proprio Comune per acquisti che non si possono fare in quello di residenza. E si può lasciare la propria regione se si deve raggiungere porti o aeroporti.

Si potrà uscire anche in bicicletta o di corsa per fare attività sportiva dal proprio comune. Questo però è assolutamente vietato in auto se non per la visita giornaliera

Liguria vietata

Chi ha la seconda casa in Liguria fino a Pasqua non potrà raggiungerla.