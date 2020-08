Tamponi in aeroporto e pit stop per chi rientra in auto: ecco come funziona

Da lunedì 17 agosto 2020, all’aeroporto di Torino Caselle sono state allestite 3 postazioni, per i test rapidi sul Coronavirus ai passeggeri provenienti dai paesi a rischio: Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Per chi torna in auto, invece, Asl To3 effettuato tamponi rapidi ed efficaci direttamente dall’auto.

Attivate le postazioni di accoglienza per i test rapidi

Il presidio, allestito da SAGAT – Torino Airport, con il supporto logistico di Usmaf (Unità di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), è garantito dall’organizzazione sanitaria del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive dell’ASL Città di Torino.

Lunedì i primi ad essere controllati sono stati i passeggeri provenienti da Ibiza il cui volo è atterrato a Caselle intorno alle 14.30. Le 106 persone a bordo, all’arrivo, sono state invitate a registrarsi e chi lo desiderava poteva fare il tampone direttamente in aeroporto. 97 persone sono state sottoposte al test; i restanti passeggeri dovranno rivolgersi alle ASL di propria competenza entro 48 ore dallo sbarco per effettuare il tampone.

Le operazioni si sono concluse alle ore 15.30 con soddisfazione dei passeggeri.

Pit stop per chi torna in auto: l’organizzazione di Asl To3

Un pit stop dedicato per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’ Asl To3 si è organizzata per fronteggiare al meglio le esigenze dei cittadini. Oltre a comunicare il rientro al proprio medico di medicina generale, gli utenti interessati devono prendere contatto con l’azienda sanitaria per prenotare il tampone. Tampone che è rapidissimo, uno ogni 3 minuti, e si può effettuare solo su prenotazione ‪dal lunedì al sabato‬ dalle 8.30 alle 16.00 (il sabato ore 15.00) presso l’ospedale di Rivoli. Sono 160 le persone già prenotate per oggi, lunedì 17 agosto, primo giorno di attività dedicata. L’esito è previsto in 24 ore e si può richiedere direttamente al proprio medico curante.

Servizio incrementato

Le altre postazioni pit stop dell’azienda, Avigliana, Collegno, Pinerolo, Orbassano, Susa e Venaria, sono pronte a incrementare il servizio, sulla base delle eventuali ulteriori esigenze, che dipenderanno anche dalla capacità degli aeroporti di gestire in loco i tamponi.

Come prenotare

La mail ‪rientriestero@aslto3.piemonte.it‬ è stata istituita appositamente dall’AslTo3 e consente di prenotare il tampone con alcuni giorni di anticipo, semplicemente comunicando alcuni dati: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, data e paese di provenienza, giorno del rientro e numero di cellulare al quale la stessa Asl comunicherà data e orario di prenotazione del tampone.

Infine abbiamo istituito già da alcuni giorni un nuovo recapito telefonico, al quale risponde personale medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Il numero è il seguente: ‪011 9551944‬, attivo ‪dal lunedì al venerdì‬ dalle ore 9 ‪alle ore 17‬. Si possono avere informazioni e chiarimenti sui tamponi, sugli esiti e sulle attività del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

