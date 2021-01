Tassista rapinato da due clienti, l’avevano chiamato per andare a Settimo. I malviventi sono stati arrestati dai carabinieri.

Tassista rapinato da due clienti

Due uomini dal comune di Cafasse hanno prenotato un taxi per raggiungere Settimo Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese. L’autista ha chiesto un anticipo di 50 euro per effettuare la corsa. E i ragazzi l’hanno regolarmente pagato.

Una volta arrivati in via Moglia, a Settimo Torinese, hanno preteso di scendere e di saldare con il bancomat quanto ancora dovuto. In questo frangente uno dei due ha infilato la mano nella feritoia del pannello che separa il sedile posteriore dal conducente e gli ha puntato un coccio di vetro al collo, mentre l’altro è sceso dall’auto e gli ha sottratto il portafoglio.

La fuga

Dopodiché sono fuggiti a piedi. La vittima, nonostante fosse ferita al collo, è riuscita a chiamare i soccorsi e i militari dell’Arma, prontamente giunti sul posto, hanno ricostruito velocemente la dinamica dei fatti e in breve tempo rintracciato i rapinatori grazie al numero di telefono cellulare utilizzato per prenotare la corsa, risultato intestato al ventitreenne. Infine i due rapinatori sono stati bloccati presso l’abitazione del più grande.

La refurtiva è stata recuperata in casa, mentre sul taxi sono state rinvenute due carte di pagamento cadute ai malviventi durante l’aggressione al tassista. Gli arrestati hanno ammesso di averle rubate nelle ore precedenti all’autista di un mezzo di linea.

Arrestati

I carabinieri hanno così arrestato un marocchino e un moldavo di 23 e 19 anni, con precedenti, venerdì scorso.