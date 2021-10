TORRAZZA PIEMONTE

E’ metà mattinata quando un pensionato viene fermato da una giovane coppia in pieno centro.

Tentano di rubare l’orologio ad un anziano

Ancora un episodio criminoso a Torrazza Piemonte. Fortunatamente però questa volta la persona coinvolta ha compreso quello che stava accadendo e si è divincolata allontanandosi molto velocemente.

«Come tutte le mattine sono uscito per andare a fare le commissioni - racconta l’anziano - ero nei pressi della piazza quando mi sono venuti incontro due giovani. Hanno iniziato a parlarmi come se mi conoscessero. Io non riuscivo a ricordare chi fossero ma gli ho prestato attenzione. Erano una ragazza e un ragazzo abbastanza giovani e di bell’aspetto.

Ad un certo punto si sono avvicinati, lei si è fermata contro il mio braccio dove portavo, come sempre, il mio orologio. Con una scusa me lo ha toccato: mi sono sentito come stesse cercando di portarmelo via, e quello era il suo intento. Così mi sono immediatamente arretrato. Subito ho compreso che non fossero persone che conoscevo, che si trattava di due ladri che volevano rubarmi qualcosa, e ho pensato subito all’orologio.

Così mi sono subito allontanato. Loro non mi hanno seguito, hanno compreso che avevo capito quello che stavano cercando di fare.

Quando ho attraversato la piazza mi sono voltato ma loro non c’erano già più, si erano volatilizzati nel nulla».

Scampato al furto

L’anziano fortunatamente ha compreso quello che stava accadendo e si è subito allontanato ma ha rischiato di vedersi rubare il suo orologio.

L’uomo, che vuole rimanere anonimo, però lancia l’allarme per mettere in guardia le persone che potrebbero essere le prossime vittime.