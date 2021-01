Test Covid su personale scolastico e studenti di 2 e 3 media per la riapertura

Test Covid a tappeto per tutti gli studenti di 2 e 3 media in vista della riapertura. Come riporta PrimaTorino.it

Test Covid per studenti e personale scolastico

Il ritorno nelle aule a gennaio, giovedì 7, in Piemonte sarà accompagnato da uno screening a tappeto del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado. C’è di più: in programma anche lo screening modulare, cioè a rotazione, sugli allievi delle seconde e delle terze medie, individuati dal pool di epidemiologi della Regione come significativo per monitorare l’andamento generale dell’epidemia da Covid in àmbito scolastico.

Per una scuola sicura

Lo prevede il piano Scuola Sicura illustrato oggi dall’assessore all’Istruzione della Giunta Cirio, Elena Chiorino (nella foto).

“Lo screening modulare – ha spiegato l’assessore Chiorino – ha una base potenziale di circa 75mila ragazzi, che saranno selezionati su base volontaria. Ai genitori si chiederà di accompagnare i figli negli hot spot una volta al mese, poiché ogni settimana sarà testato un quarto della classe. L’obiettivo è quello di monitorare l’andamento del contagio e contenerlo. Il calendario scolastico – ha rimarcato l’assessore – è intatto: la ripresa è prevista per il 7 gennaio. L’auspicio è quello di tornare alla didattica in presenza per restarci”.

Gli studenti dovranno quindi sottoporsi al test Covid, nell’ottica di una maggiore sicurezza per tutti gli operatori del settore scolastico.