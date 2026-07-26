Traffico A10: scattano le code per il rientro dal mare

È iniziata la fase critica per la viabilità di rientro dalla Riviera di Ponente, con le prime criticità e i rallentamenti lungo la rete autostradale ligure.
La situazione sulla A10
Sull’autostrada A10 si segnalano code a tratti a partire dal km 26.8 in direzione Genova. I rallentamenti interessano la carreggiata nel tratto compreso tra la stazione di Varazze e lo snodo del Bivio A10/A26 Trafori, all’altezza di Prà.
Le cause dei rallentamenti
I disagi e i rallentamenti registrati lungo il tratto autostradale sono dovuti esclusivamente all’elevato volume di traffico intenso per i rientri dalla giornata di mare.