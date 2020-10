Traffico sospeso per maltempo sulla linea ferroviaria Torino-Milano

Linea convenzionale Torino – Milano, traffico sospeso dalle ore 7:40 di oggi, sabato 3 ottobre per danni causati dal maltempo.

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Torino-Milano

E’ una situazione veramente difficile quella che coinvolge il Piemonte da ieri, venerdì 2 ottobre 2020. Oggi, sabato 3 ottobre queste criticità stanno interessando anche la viabilità. E anche quella ferroviaria per via dell’allagamento dei binari tra Vercelli e Ponzana. Per questo motivo il traffico è ancora sospeso.

I treni coinvolti

Al momento Ferrovie dello Stato fa sapere che i convogli interessati da questi disagi sono:

ICN 798 Salerno (20:00) – Torino Porta Nuova (9:20)

RV 2006 Milano Centrale (7:15) – Torino Porta Nuova (9:06)

RV 2007 Torino Porta Nuova (7:53) – Milano Centrale (9:45)

RV 2008 Milano Centrale (8:15) – Torino Porta Nuova (10:06)

R 20001 Chivasso (6:46) – Novara (7:55)

R 33099 Torino Lingotto (6:54) – Milano Centrale (8:45)