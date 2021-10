Tragedia al Su-per Veglio Trail, morto un atleta

Atleta muore mentre corre la Su-per Veglio Trail

La seconda edizione del “Su-per Veglio trail”, gara di trail running è organizzata dall’Asd Trail running Valsessera, in collaborazione con la Pro Loco di Veglio. Due le corse in programma stamani: la competitiva da 21 km e 1100 metri di dislivello con partenza alle 9 e quella non competitiva da 10 km alle 9.30. Il tracciato tocca sentieri di media montagna nel territorio del Comune di Veglio e dei paesi limitrofi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI SU PRIMABIELLA.IT