Ferrovia, guasto tecnico sulla linea Torino-Milano: molti i treni cancellati

Treni in ritardo sulla linea Torino-Milano, c'è un guasto tecnico, più precisamente elettrico, a Settimo Torinese come spiegano i colleghi di PrimaSettimo.it.

Treni in ritardo sulla linea Torino-Milano

Un guasto alla linea elettrica a Settimo Torinese sta provocando la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Torino - Milano. A Chivasso da due ore è fermo un Freccia Rosso diretto a Torino.

Sono diversi i disagi per i viaggiatori, anche perché sono diverse le linee coinvolte in maniera diretta. Infatti, si stanno verificando numerosi ritardi.

L'annuncio è stato dato anche sulla pagina informazioni di Trenitalia, dove si dice che è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

La situazione dei treni

E' già stata annunciata la cancellazione del treno RV 2709 Torino Porta Nuova (8:23) - Chivasso (8:46).

Ecco le linee direttamente coinvolte:

FR 9782 Milano Centrale (6:53) - Torino Porta Nuova (7:57)

ICN 35712 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20)

RV 2014 Milano Centrale (7:15) - Torino Porta Nuova (9:06)

RV 2017 Torino Porta Nuova (7:54) - Milano Centrale (9:45)

RV 2016 Milano Centrale (8:15) - Torino Porta Nuova (10:06)

RV 2716 Ivrea (8:42) - Torino Porta Nuova (9:35)

RV 2019 Torino Porta Nuova (8:54) - Milano Centrale (10:45)

RV 2018 Milano Centrale (9:15) - Torino Porta Nuova (11:08)

RV 2721 Torino Porta Nuova (9:25) - Ivrea (10:21)

RV 2718 Ivrea (9:42) - Torino Porta Nuova (10:35)

R 26206/26207 Pinerolo (7:17) - Chivasso (8:31)

R 26170/26171 Rivarolo Canavese (7:19) - Chieri (8:41)

R 26004/26005 Chieri (7:20) - Rivarolo Canavese (8:39)

R 26112/26113 Rivarolo Canavese (7:49) - Chieri (9:11)

R 26324/26325 Chivasso (7:52) - Pinerolo (9:10)

R 26208/26209 Pinerolo (8:17) - Chivasso (9:31)

R 26308/26309 Pinerolo (8:46) - Chivasso (10:04)

R 26116/26117 Rivarolo Canavese (8:49) - Chieri (10:11)

R 26062/26063 Chieri (8:50) - Rivarolo Canavese (10:09)

R 26210/26211 Pinerolo (9:17) - Chivasso (10:31)

R 26118/26119 Rivarolo Canavese (9:19) - Chieri (10:41)

R 26064/26065 Chieri (9:20) - Rivarolo Canavese (10:39)

R 26260/26261 Chivasso (9:27) - Pinerolo (10:41)

R 26262/26263 Chivasso (10:27) - Pinerolo (11:41)

A causa del guasto alcune linee sono state anche parzialmente cancellate:

RV 2714 Ivrea (7:42) - Torino Porta Nuova (8:40): limitato a Chivasso (8:06)

R 26304 Pinerolo (7:46) - Chivasso (9:04): limitato a Torino Lingotto (8:30)

R 26006 Chieri (7:50) - Rivarolo Canavese (9:09): limitato a Torino Lingotto (8:10)

R 26008 Chieri (8:20) - Rivarolo Canavese (9:39): limitato a Trofarello (8:30)

R 26259 Chivasso (8:27) - Pinerolo (9:41): origine da Torino Lingotto (9:00)

AGGIORNAMENTO DELLE 10.15

Il traffico è ancora sospeso, in corso l'intervento dei tecnici. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Volpiano e Torino Lingotto, San Benigno e Torino Lingotto, Chieri e Torino Lingotto e tra Settimo e Torino Lingotto.

AGGIORNAMENTO DELLE 13

Il traffico è ancora fortemente rallentato, in corso l'intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i treni in viaggio. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Settimo e Torino Lingotto.

I treni cancellati sono: