Un caso positivo al Covid, in Regione saltano Consiglio e Commissioni

Un positivo al Covid-19 in Regione: si tratta di Riccardo Lanzo, saltano così la seduta di Consiglio e Commissioni. Come riporta PrimaTorino.it.

Annunciato un caso di positività al Covid all’interno del Consiglio Regionale del Piemonte. Si tratta di un consigliere di maggioranza: Riccardo Lanzo.

In via precauzionale, sono state annullate sia le commissioni previste nelle ieri e di oggi, martedì 27 ottobre 2020 che il Consiglio Regionale che si sarebbe dovuto svolgere oggi.

Ho ricevuto l’esito del tampone fatto giovedì e sono risultato positivo al Covid. Le mie condizioni sono buone e costantemente monitorate, sono isolato in casa dalla mia famiglia, le mie piccole e mia moglie stanno tutte bene. Continuerò a lavorare da casa, un pensiero sincero a chi soffre, ai parenti dei malati e a tutto il personale medico e non in prima linea per la nostra salute. Vi voglio bene!